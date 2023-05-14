Эрдоган лидирует на выборах в Турции с 53,92% голосов после обработки 30% бюллетеней

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Были подсчитаны голоса с 30% урн на президентских выборах в Турции. По предварительным данным, действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал 53,92% голосов, в то время как его основной соперник Кемаль Кылычдароглу - 40,12%. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

Чтобы пройти во второй тур, кандидат должен набрать более 50% голосов.

При этом за Партию справедливости и развития Эрдогана проголосовали 46,22% человек, за Республиканскую партию его соперник 15,65%, еще 14,58% голосов набрала Партия националистического движения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне разочарованы недавними высказываниями Кемаля Кылычдароглу о якобы вмешательстве Москвы в турецкие выборы. Он подчеркнул, что об этом «не может быть и речи» и что это заявление «наделало много шума в Турции».