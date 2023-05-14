Bild: Зеленский потерял телефон во время визита в Берлин

Он обнаружил пропажу, когда уже сел в вертолет, поэтому вылет ненадолго задержали.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Берлин забыл свой смартфон в салоне автомобиля, об этом сообщает Bild. Ранее на этой машине он был доставлен в офис канцлера Германии Олафа Шольца.

«После встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолет. Когда двери были уже закрыты и все готово к вылету он понял, что сотовый остался в салоне машины», - сообщает газета.

Также в автомобиле украинский президент забыл пауэрбанк, поэтому его вылет пришлось ненадолго задержать, пока сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции не вернул Зеленскому телефон.

Ранее украинский лидер заявил, что экс-президент США Дональд Трамп не смог бы урегулировать конфликт на Украине. Он отметил, что ни в чем не обвиняет американского политика, однако старается смотреть на факты.