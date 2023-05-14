Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка боевиками

Также один мирный житель пострадал.

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Стало известно о жертве обстрела боевиков в Донецке. В Куйбышевском районе погиб мужчина, а также пострадала женщина. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Город Донецк (Куйбышевский район): ул. Степная, 50 погиб мужчина 1954 г.р., ранена женщина 1978 г.р.», - уточняется в сообщении.

Ранее в результате удара украинских националистов по городу был ранен 15-летний подросток. Также при обстреле пострадали 16 зданий.