В Кремле крайне разочарованы заявлениями о российском вмешательстве в турецкие выборы

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Москва категорически не приемлет и крайне разочарована высказываниями турецкой оппозиции о вмешательстве России в президентские выборы в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал заявление лидера оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Песков добавил, что его «заявление наделало много шума в Турции» и что о вмешательстве в выборы «не может быть и речи».

«Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства российского вмешательства. Он их до сих пор не представил. Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует», - заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков добавил, что «в целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции». Также представитель Кремля подчеркнул: Россия отнесется с уважением к выбору турецких граждан.

Немногим ранее «Звезда» показала кадры предвыборного «дня тишины» из Турции. Видно, как толпа турецких граждан взрывается от восторженных криков, когда становится понятно, что едет президент Эрдоган.

В Анкаре Кылычдароглу собрал несколько сотен тысяч своих сторонников. Движение транспорта остановилось на несколько часов, а улицы заполонили полицейские с автоматами. Акция длилась до поздней ночи, несмотря на гром и молнии.