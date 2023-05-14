Молдавия депортировала российского адвоката Трунова

Трунов рассказал, как ему и еще некоторым российским гражданам отказали во въезде, поскольку они «не смогли подтвердить цель визита».

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Молдавия объявила нежелательным лицом российского адвоката Игоря Трунова. Об этом сообщил он сам, добавив, что такую же меру применили в отношении еще нескольких граждан РФ.

По словам Трунова, спецслужбы задержали нескольких человек включая его в аэропорту и насильно удерживали в течение двух суток. Официально россиянам отказали во въезде, поскольку «нежелательные лица не смогли подтвердить цель визита», передает ТАСС.

Однако сам адвокат подчеркнул, что во время прохождения паспортного контроля объяснял цель приезда - участие в международном экономическо-инвестиционном форуме - и показал приглашение, бронь гостиницы и обратные билеты. Несмотря на это, он был препровожден в отдельный кабинет представителями спецслужб.

Ранее Молдавия выслала сотрудника российского посольства из страны. Также двоих сотрудников российской дипмиссии лишили специального допуска в аэропорт.