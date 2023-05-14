Состояние Захара Прилепина остается стабильным

Врачи рассматривают возможность еще одного вмешательства, которое могло бы помочь писателю скорее восстановиться.

© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Состояние пострадавшего шестого мая при взрыве автомобиля писателя Захара Прилепина является стабильным. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Состояние Захара Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии. Чувствительность и движения в пальцах ног сохранены», - говорится в сообщении.

При этом врачи рассматривают возможность проведения еще одной операции с целью скорейшего выздоровления. Диагностике и наблюдение за состоянием здоровья Прилепина продолжаются.

Ранее Прилепин сообщил, что после восстановления, которое может занять полгода, планирует вернуться на передовую. При этом ему придется заново проходить медкомиссию.