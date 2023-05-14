Песков заявил, что киевский режим спонсирует и организует убийства

Он подчеркнул, что в данном случае можно говорить о государстве-спонсоре терроризма.

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Киевский режим не просто спонсирует убийства, а является их организатором и исполнителем, поэтому о нем можно говорить как о государстве-спонсоре терроризма. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем. Фактически речь идет о государстве-спонсоре терроризма де-факто», - пояснил он.

Он подчеркнул, что России следует выстраивать отношения с Украиной с учетом этих соображений.

Также Песков прокомментировал недавнее высказывание главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, который пообещал «убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины». По мнению пресс-секретаря, в США и Европе должны осудить эти слова.