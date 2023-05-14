В МО РФ рассказали о героически погибших в ДНР офицерах

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Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко героически погибли в ходе отражения атак украинских боевиков в районе Красного в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. В результате получилось отразить две атаки. Макаров уничтожил три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля. Тяжелое ранение командир получил в ходе отражения третьей атаки, а во время эвакуации он погиб.

Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, руководивший обороной на другом участке фронта, погиб после получения многочисленных осколочных ранений, заявили в Минобороны России.

Ранее прапорщик Дзамихов во время передислокации личного состава одного из подразделений ВС РФ смог спасти из-под обстрела украинских боевиков машину и более 35 наших бойцов. Когда колонна оказалась в засаде, он организовал погрузку бойцов, в том числе раненных, в свой автомобиль и под огнем националистов вывез всех в безопасное место.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов