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Прапорщик Дзамихов вывел из-под обстрела боевиков машину и спас более 35 наших бойцов

00:30 29.04.2023
Когда наша колонна попала в засаду, прапорщик Дзамихов погрузил бойцов, в том числе раненых, в свой автомобиль и под огнем врага вывел в безопасное место. А гвардии лейтенант Катунин с десантно-штурмовой ротой разгромил превосходящую по численности группу вооруженных националистов.
Прапорщик Дзамихов вывел из-под обстрела боевиков машину и спас более 35 наших бойцов
© Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России продолжает знакомить с героическими поступками российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Гвардии лейтенант Николай Катунин , заместитель командира десантно-штурмовой роты

© Министерство обороны РФ

Десантно-штурмовое подразделение под командованием гвардии лейтенанта Николая Катунина выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Во время продвижения по лесополосе Николай заметил группу вооруженных националистов, значительно превосходящую числом наших бойцов. Гвардии лейтенант показал высокий уровень тактической подготовки и, грамотно используя условия местности, разместил бойцов подразделения на выгодных огневых позициях и вступил в бой с врагом.

Внезапная атака группы Николая Катунина сковала действия противника и внесла хаос в их ряды. Во время боя, несмотря на огневое воздействие националистов, Николай силами своего отряда нанес существенный урон украинским боевикам.

В результате храбрых и слаженных действий группы Николая Катунина было уничтожено большое количество живой силы и бронетехники противника, а также склад с боеприпасами к стрелковому оружию и гранатометам.

Прапорщик Алим Дзамихов, старшина автомобильной роты

© Минобороны России

Во время передислокации личного состава одного из подразделений российских войск колонна, в составе которой действовал старшина автомобильной роты прапорщик Алим Дзамихов, попала под минометный огонь украинских боевиков. Часть автомобилей в колонне получили повреждения и не могли продолжить движение.

Прапорщик Дзамихов оценил обстановку и, не теряя самообладания в условиях, связанных с риском для жизни, начал эвакуацию личного состава, организовав погрузку военнослужащих в автомобиль. Затем, уверенно маневрируя по пересеченной местности, в темное время суток, Алим Дзамихов вывел машину с личным составом из-под удара врага.

Решительные и грамотные действия прапорщика Алима Дзамихова позволили спасти из-под минометного обстрела противника более 35 наших бойцов, среди которых были и раненые военнослужащие, а также не не допустить уничтожения вверенной техники.

Ранее сообщалось, что экипаж реактивной установки разминирования сержанта Еслева подорвал опорный пункт и сорвал наступление украинских боевиков.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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