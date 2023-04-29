Прапорщик Дзамихов вывел из-под обстрела боевиков машину и спас более 35 наших бойцов
Когда наша колонна попала в засаду, прапорщик Дзамихов погрузил бойцов, в том числе раненых, в свой автомобиль и под огнем врага вывел в безопасное место. А гвардии лейтенант Катунин с десантно-штурмовой ротой разгромил превосходящую по численности группу вооруженных националистов.
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Минобороны России продолжает знакомить с героическими поступками российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.
Гвардии лейтенант Николай Катунин , заместитель командира десантно-штурмовой роты