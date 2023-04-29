Прапорщик Дзамихов вывел из-под обстрела боевиков машину и спас более 35 наших бойцов

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Десантно-штурмовое подразделение под командованием гвардии лейтенанта Николая Катунина выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Во время продвижения по лесополосе Николай заметил группу вооруженных националистов, значительно превосходящую числом наших бойцов. Гвардии лейтенант показал высокий уровень тактической подготовки и, грамотно используя условия местности, разместил бойцов подразделения на выгодных огневых позициях и вступил в бой с врагом.

Внезапная атака группы Николая Катунина сковала действия противника и внесла хаос в их ряды. Во время боя, несмотря на огневое воздействие националистов, Николай силами своего отряда нанес существенный урон украинским боевикам.

В результате храбрых и слаженных действий группы Николая Катунина было уничтожено большое количество живой силы и бронетехники противника, а также склад с боеприпасами к стрелковому оружию и гранатометам.

Прапорщик Алим Дзамихов, старшина автомобильной роты