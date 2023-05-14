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Минобороны: подразделениями ВС РФ отражены более 10 атак и уничтожены более 400 боевиков

13:08 14.05.2023
Отличившиеся военнослужащие получили боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях.
Минобороны: подразделениями ВС РФ отражены более 10 атак и уничтожены более 400 боевиков
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Украинские боевики за прошедшие сутки совершили несколько атак на позиции российский войск на Соледаро-Артемовском направлении. О ходе боев сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

На севере и юге Артемовска российские подразделения успешно отразили все атаки националистов. Прорыва обороны не допущено.

Южнее населенного пункта Красное в Донецкой Народной Республике отражены атаки тактической группы противника. Боем лично руководил командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров. По его руководством было отражено две атаки. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя. Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко руководил действиями личного состава на другом участке отражения атак. Он погиб из-за множественных осколочных ранений.

Личный состав 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отразил шесть атак на востоке населенного пункта Богдановка. На стороне противника были задействованы более 100 бойцов штурмовых групп, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника. 6-ая дивизия отразила атаку украинских штурмовиков, которых поддерживали три танка и четыре БМП.

Общие потери противника за сутки составили более 400 боевиков убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

Отличившимся российским военнослужащим непосредственно на боевых позициях были вручены боевые ордена и другие государственные награды в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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