МО РФ: севернее и южнее Артемовска отражены все массовые попытки прорыва обороны противником

Военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-ой мотострелковой дивизии проявили мужество и героизм в ходе отражения атак.

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Украинские боевики предприняли массовые попытки прорвать оборону российских войск севернее и южнее города Артемовск. Все атаки противника были отражены, прорывов обороны не допущено. Об этом заявил на брифинг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

В ходе отражения атаки особое мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также 6-ой мотострелковой дивизии Вооруженных сил России.

Ранее штурмовые отряды ВС РФ освободили квартал в северо-западной части города Артемовск. Поддержку им на флангах оказали подразделения Воздушно-десантных войск РФ. Бойцы сковали противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов