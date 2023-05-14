Армия Армия Армия

МО РФ: севернее и южнее Артемовска отражены все массовые попытки прорыва обороны противником

13:03 14.05.2023
Военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-ой мотострелковой дивизии проявили мужество и героизм в ходе отражения атак.
МО РФ: севернее и южнее Артемовска отражены все массовые попытки прорыва обороны противником
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Украинские боевики предприняли массовые попытки прорвать оборону российских войск севернее и южнее города Артемовск. Все атаки противника были отражены, прорывов обороны не допущено. Об этом заявил на брифинг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

В ходе отражения атаки особое мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также 6-ой мотострелковой дивизии Вооруженных сил России.

Ранее штурмовые отряды ВС РФ освободили квартал в северо-западной части города Артемовск. Поддержку им на флангах оказали подразделения Воздушно-десантных войск РФ. Бойцы сковали противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:08 Армия
Минобороны: подразделениями ВС РФ отражены более 10 атак и уничтожены более 400 боевиков
11:15 В стране и мире
Директор «Ленкома» Варшавер сообщил о состоянии госпитализированного Панфилова
10:50 В стране и мире
Метеоролог Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
08:25 В стране и мире
МИД сообщил, что Россия готова привлечь страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике
06:51 В стране и мире
СБУ объявила набор в колл-центры для вымогательства денег у россиян
Популярное
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.