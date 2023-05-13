Российские штурмовики освободили квартал на северо-западе Артемовска
Поддержку на флангах оказывали подразделения Воздушно-десантных войск РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
В Минобороны РФ сообщили, что в ходе спецоперации на Донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск.
Поддержку им на флангах оказали подразделения Воздушно-десантных войск РФ. Бойцы сковали противника.
Удары российской авиации и артиллерии «Южной» группировки войск поразили подразделения боевиков в районах Григоровки, Красного и Часова Яра в ДНР.
За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач.
Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов