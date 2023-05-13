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Российские штурмовики освободили квартал на северо-западе Артемовска

14:21 13.05.2023
Поддержку на флангах оказывали подразделения Воздушно-десантных войск РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны РФ сообщили, что в ходе спецоперации на Донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск.

Поддержку им на флангах оказали подразделения Воздушно-десантных войск РФ. Бойцы сковали противника.

Удары российской авиации и артиллерии «Южной» группировки войск поразили подразделения боевиков в районах Григоровки, Красного и Часова Яра в ДНР.

За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов

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