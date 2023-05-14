ВС РФ поразили высокоточным оружием места хранения боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

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Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений украинских националистов. Также удару подверглись склады с вооружением и военной техникой, которая прибыла из западных стран. Об этом заявил на брифинг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Удар был нанесен в районах населенных пунктов Тернополь и Петропавловка. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Ранее ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации резервов противника и складам боеприпасов высокоточным оружием. Было пресечено выдвижение резервов противника и доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов