Директор «Ленкома» Варшавер сообщил о состоянии госпитализированного Панфилова

По словам Марка Варшавера, режиссер Глеб Панфилов начал узнавать сына, который находится с ним рядом.

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Состояние госпитализированного с пневмонией и инсультом 11 мая российского режиссера и сценариста Глеба Панфилова улучшилось. Об этом директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил ТАСС.

«Это радостное событие на фоне того, что было первоначально», - заявил он.

Он отметил, что режиссер начал узнавать сына, который находится с ним рядом, и подавать другие знаки, которые сигнализируют о его дальнейшем выздоровлении.

Ранее Марк Варшавер опроверг информацию об ухудшении состояния режиссера. По его словам, оно удовлетворительное - не самое тяжелое, которое может быть при инсульте. На второй день после инсульта режиссер отвечал глазами и слышал все, о чем его спрашивали.