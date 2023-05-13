Пожарный поезд привлекли к тушению горящего цеха в Тольятти

Пожарный поезд был привлечен к тушению возгорания на 6 000 квадратных метрах покрасочного цеха.

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В городе Тольятти Самарской области привлекли к тушению покрасочного цеха «Феррони-Тольятти» специальный пожарный поезд. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

«В качестве дополнительных сил и средств привлечены ПНС (пожарная насосная станция), АР (рукавный автомобиль) и пожарный поезд со станции "Самара"», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что 13 мая в Тольятти загорелся покрасочный цех предприятия «Феррони-Тольятти». Площадь возгорания составила 6 000 квадратных метров. Проводилась эвакуация 15 человек.