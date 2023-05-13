МО РФ: ЗРК «Бук» уничтожил Су-27 противника под Красным Лиманом

Также зенитно-ракетный комплекс перехвати два снаряда американской РСЗО HIMARS.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

На Краснолиманском направлении расчет российского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» уничтожили вражеский истребитель Су-27 и два снаряда РСЗО HIMARS. Артиллеристы РФ нанесли огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средства противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разгромила объекты украинских националистов. Разведка группировки «Центр» на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыли перемещение личного состава механизированной, мотопехотной и нацгвардейской бригад противника. Им было нанесено огневое поражение.

Ранее артиллеристы группировки Вооруженных сил России «Днепр» поразили артиллерию украинских националистов на Херсонском направлении. Были поражены три разведывательных беспилотных летательных аппарата в районах Зеленовки, Крынки и Голой Пристани.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов