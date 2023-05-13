Группировка «Днепр» уничтожила артиллерию ВСУ на херсонском направлении
В состав уничтоженной артиллерии украинских боевиков входила гаубица США.
© Фото: Минобороны России
Артиллеристы группировки Вооруженных сил России «Днепр» поразили артиллерию украинских националистов на херсонском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.
«Уничтожены буксируемая гаубица M777 производства США, два миномета, гаубица Д-30, живая сила противника», - сообщил Рулев.
Офицер добавил, что были поражены три разведывательных беспилотных летательных аппарата в районах Зеленовки, Крынки и Голой Пристани.
Ранее стало известно, что группировка войска «Днепр» смогла уничтожить склад с оружием украинских националистов. На объекте также находились ремонтные комплекты для техники 124-ой бригады теробороны.