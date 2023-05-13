Ночью в Москве произошел пожар на железнодорожной станции «Кунцево-2»
По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание.
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
В ночь с пятницы на субботу произошел пожар на железнодорожной станции «Кунцево-2» на западе Москвы. Об этом сообщил 360.
По информации источника телеканала, на станции загорелся подъемный кран, причиной возгорания могло стать короткое замыкание или иная неисправность в электропроводке.
«В ночь на 13 мая загорелась кабельная подводка козлового крана на площади шесть погонных метров», - рассказал собеседник.
Обошлось без пострадавших. Поврежденной техникой владеет одна из столичных механизированных дистанций погрузо-разгрузочных работ.
Ранее сообщалось о крупном пожаре на складе старых автопокрышек на предприятии по переработке вторсырья в подмосковном Джержинском.