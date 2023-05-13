Армия Российские саперы уничтожают американские и немецкие дистанционные мины в зоне СВО Мины угрожают не только военнослужащим и технике, но и гражданскому населению. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские саперы в ежедневном режиме освобождают от взрывоопасных предметов участки дорог и районы местности в зоне спецоперации. В частности, уничтожают разбрасываемые украинскими боевиками дистанционные мины иностранного производства. «Войска ВСУ применяют систему дистанционного минирования. Нам приходится работать по поиску и выявлению разбросанных ими мин как в лесистой местности, так и в городской местности. В частности, ими используются американские, немецкие мины дистанционные, которые представляют опасность не только для военнослужащих и техники, также для гражданского населения», - рассказал боец инженерно-саперного подразделения с позывным Гугл. Саперы очищают местность от противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся снарядов и боеприпасов. «Это различные типы боеприпасов, которые остаются в лесу. Снаряды, которые не сдетонировали после стрельбы и оставленные на позициях украинских войск боеприпасы, которые опасны, так как под ними могут быть различные ловушки сюрпризы», - добавил военнослужащий. В случае обнаружения опасного предмета саперы оценивают обстановку. Если опасный предмет невозможно извлечь, его уничтожают на месте при помощи накладного заряда. В Луганской Народной Республике тем временем саперы проверяют на наличие мин поля. Их нужно обезопасить как можно быстрее, так как уже вовсю идут посевные работы. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика