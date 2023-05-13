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Российские саперы уничтожают американские и немецкие дистанционные мины в зоне СВО

06:20 13.05.2023
Мины угрожают не только военнослужащим и технике, но и гражданскому населению.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские саперы в ежедневном режиме освобождают от взрывоопасных предметов участки дорог и районы местности в зоне спецоперации. В частности, уничтожают разбрасываемые украинскими боевиками дистанционные мины иностранного производства.

«Войска ВСУ применяют систему дистанционного минирования. Нам приходится работать по поиску и выявлению разбросанных ими мин как в лесистой местности, так и в городской местности. В частности, ими используются американские, немецкие мины дистанционные, которые представляют опасность не только для военнослужащих и техники, также для гражданского населения», - рассказал боец инженерно-саперного подразделения с позывным Гугл.

Саперы очищают местность от противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся снарядов и боеприпасов.

«Это различные типы боеприпасов, которые остаются в лесу. Снаряды, которые не сдетонировали после стрельбы и оставленные на позициях украинских войск боеприпасы, которые опасны, так как под ними могут быть различные ловушки сюрпризы», - добавил военнослужащий.

В случае обнаружения опасного предмета саперы оценивают обстановку. Если опасный предмет невозможно извлечь, его уничтожают на месте при помощи накладного заряда.

В Луганской Народной Республике тем временем саперы проверяют на наличие мин поля. Их нужно обезопасить как можно быстрее, так как уже вовсю идут посевные работы.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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