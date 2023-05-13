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Daily Mail: Зеленский не доволен решением о проведении «Евровидения» в Великобритании

Елизавета Егорова
06:03 13.05.2023
Президент Украины предпочел бы, чтобы конкурс состоялся в Польше или Словакии.
Daily Mail: Зеленский не доволен решением о проведении «Евровидения» в Великобритании
© Фото: Christine Olsson Keystone Press Agency Globallookpress
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Владимир Зеленский остался не доволен решением о проведении «Евровидения» в Великобритании. По его словам, конкурс стоило организовать в ближайшей к Украине стране - Польше или Словакии. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«С самого начала я считал, что если мы не можем провести "Евровидение", то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу, например, в Словакии, Польше или в любой другой стране, куда наши люди могут легко добраться», - процитировало издание Зеленского.

Газета подчеркивает, что совсем недавно Великобритания проявила жест доброй воли и приняла решение поставить на Украину крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз запретил политику выступать в финале «Евровидения». Причиной отказа стал аполитичный характер мероприятия.

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