Daily Mail: Зеленский не доволен решением о проведении «Евровидения» в Великобритании

Президент Украины предпочел бы, чтобы конкурс состоялся в Польше или Словакии.

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Владимир Зеленский остался не доволен решением о проведении «Евровидения» в Великобритании. По его словам, конкурс стоило организовать в ближайшей к Украине стране - Польше или Словакии. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«С самого начала я считал, что если мы не можем провести "Евровидение", то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу, например, в Словакии, Польше или в любой другой стране, куда наши люди могут легко добраться», - процитировало издание Зеленского.

Газета подчеркивает, что совсем недавно Великобритания проявила жест доброй воли и приняла решение поставить на Украину крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз запретил политику выступать в финале «Евровидения». Причиной отказа стал аполитичный характер мероприятия.