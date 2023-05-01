Военнослужащих отряда «Шторм» наградили в зоне спецоперации

Более 130 военнослужащих были награждены за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач в зоне спецоперации.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры награждения военнослужащих штурмового отряда Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Церемония вручения государственных наград проходила в одном из тыловых районов зоны спецоперации. Медали «За отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества», а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени бойцам вручил представитель командования ЦВО. Всего на мероприятии было награждено более 130 военнослужащих.

«Данную медаль я получил за штурм укреплений противника, за пленных, которых мы взяли на точках. За успешный штурм награду получили также мои товарищи, которые были со мной в бою», - рассказал военнослужащий штурмового отряда ЦВО с позывным «Гюрза», который был награжден медалью «За отвагу».

Ранее в зоне спецоперации прошла церемония награждения отличившихся бойцов ВДВ. Десантникам Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, проявивших мужество и героизм в ходе СВО, вручили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, а также медали «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.