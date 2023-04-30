В зоне СВО прошла церемония награждения отличившихся бойцов ВДВ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры с церемонии награждения военнослужащих ВДВ, которые отличились при выполнении боевых задач в ходе проведения спецоперации. Церемония прошла в боевой обстановке - в зоне СВО.

Воинам-десантникам Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, проявивших мужество и героизм в ходе СВО, вручили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, а также медали «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

Воинов «крылатой пехоты» поздравил лично командир соединения. Он выразил благодарность за проделанную работу и пожелал не останавливаться на достигнутом - еще сильнее бить врага и возвращаться домой с победой живыми и здоровыми.

Ранее порядка 100 бойцов из состава штурмовых групп ЦВО наградили вблизи линии соприкосновения государственными и ведомственными наградами за отвагу и самоотверженность, которые они проявили в ходе СВО.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов