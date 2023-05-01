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Танкисты ЮВО уничтожили минометную батарею националистов в зоне спецоперации

06:10 01.05.2023
Информацию о скоплениях техники и живой силы боевиков танковые экипажи получают от операторов беспилотников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи танков Южного военного округа Т-72б3М уничтожили националистов в зоне специальной военной операции по защите мирного Донбасса. Кадры стрельбы по позициям врага публикует Минобороны России. Для поиска целей и корректировки огня бойцы применяют беспилотники. Вся необходимая информация сразу передается экипажам боевых бронемашин.

«Поступила задача - поддержать подразделение. Выкатились в составе экипажа. Секунд пять не могли найти цель, но механик скорректировал, у него лучше обзор. Первым выстрелом уничтожили боекомплект минометной батареи, которая часто работала по нашим позициям», - рассказал командир танка с позывным «Новаш».

Танкисты наносят точечные удары по врагу, который оборудовал огневые точки в полуразрушенных зданиях в населенных пунктах, покинутых жителями, уничтожают бронетехнику и живую силу противника.

На прошлой неделе российские танкисты рассказали, как ведут бои а националистами лоб в лоб. Танки работают не только из закрытых позиций, случается ходить и в лобовые атаки, подтвердили бойцы.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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