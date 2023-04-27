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Российские танкисты описали, как ведут бои лоб в лоб с боевиками в зоне СВО

Алексей Огренич
05:40 27.04.2023
Танкисты рассказывают, что работают не только из закрытых позиций. Случаются и встречи лоб в лоб с врагом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Танк осуществляет огонь стреляет по противнику и практически сразу меняет позицию, чтобы враг не имел возможности обнаружить и открыть ответный огонь по боевой машине.

«Работаем, продвигаемся постепенно, на нас и дроны охотятся, и арлиллерия, кто только не охотится на танкистов», - сказал механик-водитель с позывным Красный.

Военнослужащий, рассказывая о своей работе, говорит «мы», потому что действия, которые выполняют танкисты, требуют единства экипажа и боевой машины, чтобы они были одним целым.

«Буквально секунд пять не могли найти цели, но механик-водитель скорректировал наводчика, и с первого же выстрела мы взорвали склад с боеприпасами, после которого у нас получилось наступление успешное удачно, и мы также помогли соседним подразделениям с выполнением боевой задачи», - отметил командир танка с позывным Новаш.

Экипаж танка во время стоянки пополняет боекомплект и проводит проверку систем управления огнем. Это нужно, чтобы машина не подвела в бою. Мероприятия необходимы в перерывах между выполнением боевых задач.

Танкисты рассказывают, что работают не только из закрытых позиций. Случаются и встречи лоб в лоб с врагом, тогда вероятность того, что бойцы могут быть ранены и боевая машина получит повреждения, многократно возрастает.

«У меня правая рука, осколочное ранение очень серьезное там, левая - это пулевое, стоит пластина в руке, поэтому получил позывной “Терминатор”. Это сейчас просто, тогда было тяжело, сейчас уже смирился этим, потому что, уже ничего не поменяешь, нужно просто привыкнуть, пытаться подстроиться», - описал боец.

Военнослужащий с позывным «Терминатор» описал свое ранение так просто, будто это была обычная бытовая травма. Во время боя украинские националисты ударили по танку, но экипаж сработал слаженно. Бойцы спасли друг друга.

«Главное спасти жизнь экипажу и выполнить боевую задачу, остальное как-то в голову не идет перед непосредственно задачей боевой», - добавил Новаш.

Тем временем машина полностью исправна и готова к бою, и танкисты выдвигаются для выполнения боевой задачи.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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