В центре Сочи 69-летний водитель Lamborghini врезался в дерево

Сообщается, что эвакуатор уже увез искореженный элитный спорткар с места происшествия.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В центре Сочи встретились желтый Lamborghini Aventador и дерево. Сообщается, что инцидент произошел на Курортном проспекте. Элитный автомобиль искорежен от сильного удара о дерево.

По информации Вестей, сведений о пострадавших нет. При этом водитель в возрасте 69 лет, по предварительным данным, не пострадал. Эвакуатор уже увез разбитый спорткар с места в ДТП.

В конце апреля на Рублевском шоссе в Москве Ferrari без номеров влетел в столб. За рулем находилась девушка, она получила травмы.