В стране и мире На Рублевском шоссе в Москве Ferrari без номеров влетел в столб Игнат Далакян Находившаяся за рулем девушка получила травмы. © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости Читайте нас на: На Рублевском шоссе в Москве автомобиль Ferrari врезался в столб. «За рулем спорткара находилась девушка, она получила травмы», - сообщает «360». Источник также сообщил телеканалу, что пострадавшая девушка, находившаяся за рулем, уехала в больницу. Ранее ДТП произошло на Космодимианской набережной в центре Москвы. Сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек и еще один получил травмы. Экспертное мнение и аналитика