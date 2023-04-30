На Рублевском шоссе в Москве Ferrari без номеров влетел в столб
Находившаяся за рулем девушка получила травмы.
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
На Рублевском шоссе в Москве автомобиль Ferrari врезался в столб.
«За рулем спорткара находилась девушка, она получила травмы», - сообщает «360».
Источник также сообщил телеканалу, что пострадавшая девушка, находившаяся за рулем, уехала в больницу.
Ранее ДТП произошло на Космодимианской набережной в центре Москвы. Сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек и еще один получил травмы.