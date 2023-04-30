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На Рублевском шоссе в Москве Ferrari без номеров влетел в столб

Игнат Далакян
08:20 30.04.2023
Находившаяся за рулем девушка получила травмы.
На Рублевском шоссе в Москве Ferrari без номеров влетел в столб
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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На Рублевском шоссе в Москве автомобиль Ferrari врезался в столб.

«За рулем спорткара находилась девушка, она получила травмы», - сообщает «360».

Источник также сообщил телеканалу, что пострадавшая девушка, находившаяся за рулем, уехала в больницу.

Ранее ДТП произошло на Космодимианской набережной в центре Москвы. Сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек и еще один получил травмы.

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