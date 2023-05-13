Очевидец рассказал, как в Луганске «кубарем» упал беспилотник
При виде дрона игравшие в баскетбол дети ринулись с площадки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Николай, очевидец падения беспилотника на детскую площадку в Луганске, рассказал корреспонденту «Звезды», как это было.
«Беспилотник падал кубарем... Устройство свалилось на крышу, а обломки лежали на углу дома», - пояснил Николай.
На детской площадке в это время ребята играли в баскетбол. Падающий с неба объект их очень напугал.
«Кто-то увидел, и все начали убегать в противоположную сторону. Инстинкт самосохранения сработал - все побежали очень быстро», - вспомнил подросток.
Напомним, что 12 мая в Луганске на детскую площадку упал американский беспилотник. Он столкнулся с крышей жилого дома незадолго до взрывов, в результате которых вспыхнуло здание предприятия «Поли-Пак».