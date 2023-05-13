Воздушная тревога звучит в Киеве и области

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Воздушная тревога объявлена в Киевской области, включая столицу региона, и еще девяти областях Украины. Это следует из данных карты онлайн-оповещения населения.

Тревога звучит в Киеве и области, в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Житомирской областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ранее сообщалось о взрывах в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.