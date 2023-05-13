Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

На данный момент тревога распространяется на восемь областей центральной и южной Украины.

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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях в центре и на юге Украины. Об этом свидетельствуют онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сейчас тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях, а также в подконтрольных Украине частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также сообщалось о взрывах в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Тревога на территории Украины объявляется практически каждый день. 11 мая она распространялась на девять областей. В тот день в подконтрольной Киеву части Запорожской области случился пожар после взрыва.