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В результате обстрела боевиков в Донецке было повреждено 16 зданий

Анастасия Бобылева
Александр Федорчак
18:16 13.05.2023
Также из-за попадания снаряда в жилой дом погибли женщина с ребенком.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По улице Дружбы в Куйбышевском районе националисты сегодня ударили не один раз. В результате попадания снаряда в жилой дом погибли женщина и маленький ребенок. Известно, что обстрелы велись из РСЗО «Град».

Вот еще один свежий прилет. Отсюда уже извлекли осколки снаряда. Никто из людей не пострадал, однако от ударной волны под корень срезало дерево. Также повредилась линия связи.

«Мне позвонили. Я с работы шел. Прибежал. У меня мать здесь живет. С матерью все хорошо, только в дом попало», - рассказал житель Донецка Денис Яковлев.

Еще один удар пришелся на многоквартирный жилой дом. В районе 4-го этажа можно увидеть отверстие от прямого попадания РСЗО «Град». Снаряд уже удалось извлечь.

«Восемь штук прилетов было. Нет, больше. Штук 15 прилетов было. Потом, позже, еще штук 15», - поделилась жительница города.

В результате сегодняшних обстрелов в Куйбышевском и Киевском районах пострадали 16 частных и многоквартирных домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

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