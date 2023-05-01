Бойцы МТО показали, как развернули баню, прачечную и пекарню на Угледарском направлении

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Сложно поверить, что в кузове военного «КамАЗа» может находится баня. Автомобиль только что прибыл на позиции российских танкистов на Угледарском направлении. На развертывание комплекса бойцам нужен всего час. Машина новая, 2022 года выпуска, поступила в зону СВО практически с конвейера.

Внутри, помимо парной, еще два отделения - предбанник и модуль с бассейном. Мыться здесь могут одновременно 30 человек в час. Напротив бойцы из подразделения материально-технического обеспечения разворачивают такую же мобильную прачечную. Ее дальневосточники смастерили сами.

«Изготовлена на базе прицепа, полученного из местной промышленно-экономической базы, на которой были установлены стиральные машинки. Шесть штук. Две емкости для содержания воды. Периодически возникают трудности в доставке чистого и грязного белья до позиций, а данную прачечную можно подцепить до автомобиля, доехать до района размещения. Произвести стирку нательного белья», - рассказал начальник вещевой службы с позывным «Мундир».

Баня и стирка - это один из самых ответственных элементов армейского быта. В тыловом районе СВО развернули целый банно-прачечный комплекс, где бойцы приводят себя в порядок и обновляют одежду. Есть даже портной, который в случае чего подлатает амуницию.

Каждого, кто прибыл на помывку в баню, проверяет фельдшер с позывных «Док». На гражданке получил медицинское образование, а уже в зоне спецоперации получил практику.

«Моя книга телесного осмотра личного состава. Записываю подразделение, сколько человек. Осмотр провел. Указываю, что нет никаких инфекционных заболеваний», - сказал санитарный инструктор с позывным «Док».

В числе подразделений МТО есть не только своя баня и прачечная, но и пекарня. Оборудованная в одном из ангаров. На этом полевом хлебокомбинате все достаточно компактно. Работают бойцы круглосуточно, чтобы хлеб на передовую поступал свежим. После изготовления его выкладывают на специальные стеллажи. Пекут в основном пшеничный хлеб.

Многие из этих парней даже и не думали, что будут печь хлеб в зоне СВО. Но от этого никто не страдает. Во-первых, помогают товарищам на передовой, а во-вторых, приобретают навыки, которые могут помочь дома.

«Печь хлеб как-то дома не получалось, а здесь приехал и как-то так сразу. Я когда вернусь домой, этот навык может очень сильно пригодится. Как для себя в будущем. Может, по профессии пойду пекарем работать. Так и дома», - поделился военнослужащий ВС РФ Лев.

Эта пекарня готовит хлеб сразу для нескольких воинских частей. Делают каждый день впрок, чтобы угостить еще и мирных жителей.

«В основном, это пожилым людям, пенсионерам, которые остались на этой территории, и нет возможности уехать. Таким людям мы стараемся помогать», - заявил врио начальника продовольственной службы с позывным «Волга».

В службах материально-технического обеспечения на Угледарском направлении выполняют задачи больше 100 человек. Каждый из них уверен: без надежного тыла не будет успехов и на передовой.

Ранее Минобороны России показало кадры работы специалистов материально-технического обеспечения в зоне специальной военной операции. Подразделения Центрального военного округа развернули полевые кухни, комнаты бытового обслуживания, полевые бани, прачечные, пункты хранения и заправки ГСМ, швейные мастерские, а также другие объекты.