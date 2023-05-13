Зеленский после встречи с премьером Италии Мелони заявил о ряде решений по защите неба Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он объявил, что были приняты некоторые «важные решения» по защите неба над Украиной, однако не уточнил, в чем суть этих решений.
«Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности в области безопасности и военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба», - цитирует его РИА Новости.
Также Зеленский заявил, что обсудил с премьером Италии «формулу мира» Киева.
Напомним, украинская «формула мира» включает в себя не только возвращение новых регионов РФ Украине, но и компенсацию за убытки, а также «гарантию, что это не повторится». Такие условия министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал иллюзией Зеленского.