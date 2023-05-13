В результате обстрела Донецка боевиками погибли женщина и ребенок
Огонь велся из РСЗО «Град».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Украинские националисты обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО «Град». Один из снарядов попал в дом на улице Дружбы.
На опубликованных кадрах видны повреждения - обугленная крыша, выбитые стекла. Также, по имеющимся данным, в результате удара погибли женщина и маленький ребенок, находившиеся в доме.
Ранее «Звезда» показала кадры последствий обстрела Донецка украинскими боевиками. Противник выпустил 15 снарядов натовского калибра, погиб один рабочий.