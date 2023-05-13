Эрдоган прибыл на свою предвыборную кампанию на автобусе с полицией на крыше

До 18:00 сегодня в Турции идут агитационные мероприятия, улицы украшены плакатами и флагами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Улицы Стамбула украшены флагами и агитационными плакатами в поддержку нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ближе к центральной площади собралась толпа людей, желающих услышать предвыборную речь действующего лидера страны. Так выглядит город в день митинга в поддержку Эрдогана.

В Турции день тишины - всего лишь формальность. До выборов осталось совсем немного, однако агитационная кампания идет полным ходом. Мероприятия остановятся ровно в 18:00, и все кандидаты используют имеющееся время, чтобы собрать своих сторонников.

Сами выборы начнутся 14 мая.

Ранее корреспондент «Звезды» показала кадры с митинга в поддержку нынешнего президента Турции. После выступления на центральной площади города он уехал на большом тонированном автобусе, на крыше которого находились сотрудники полиции.