Эрдоган прибыл на свою предвыборную кампанию на автобусе с полицией на крыше
Улицы Стамбула украшены флагами и агитационными плакатами в поддержку нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ближе к центральной площади собралась толпа людей, желающих услышать предвыборную речь действующего лидера страны. Так выглядит город в день митинга в поддержку Эрдогана.
В Турции день тишины - всего лишь формальность. До выборов осталось совсем немного, однако агитационная кампания идет полным ходом. Мероприятия остановятся ровно в 18:00, и все кандидаты используют имеющееся время, чтобы собрать своих сторонников.
Сами выборы начнутся 14 мая.
Ранее корреспондент «Звезды» показала кадры с митинга в поддержку нынешнего президента Турции. После выступления на центральной площади города он уехал на большом тонированном автобусе, на крыше которого находились сотрудники полиции.