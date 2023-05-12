Корреспондент «Звезды» показал последствия массированного обстрела Донецка снарядами НАТО

В результате обстрела погиб один рабочий, не дойдя буквально десяти метров до спасительного здания.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Двенадцатого мая украинские боевики выпустили 15 снарядов калибра НАТО по Киевскому району Донецка. Через несколько минут Киев ударил по Петровскому району и Благодатному. Интенсивный обстрел не прекращается с утра.

Один из ударов пришелся на здание бывшего общежития. Сейчас оно пустует, но сюда периодически приходят рабочие. Внутри есть помещение бани, в которой можно помыться. Это особенно актуально, так как в Донецке есть проблемы с водой. По зданию ударило множество осколков.

Как раз в момент того, когда происходил обстрел Киевского района, один из мужчин спешил на работу и погиб, не дойдя буквально десяти метров до спасительного здания, в котором он мог укрыться. Также при обстреле загорелась машина. Скорее всего, из-за того, что был пробит бак, и произошло возгорание.

За минувшие сутки украинские боевики 94 раза обстреляли ДНР. Свыше 30 ударов из тяжелой артиллерии пришлось по Донецку. Под массированный удар попала Горловка. В результате очередного обстрела повреждения получили больше 30 зданий.