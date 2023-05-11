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В девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Марина Крижановская
00:35 11.05.2023
Также на контролируемой киевским режимом части Запорожской области произошел пожар после взрыва, что привело к детонации боеприпасов украинских националистов.
В девяти областях Украины объявлена воздушная тревога
© Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress
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На большей части Украины звучала воздушная тревога. В ряде областей - Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской, а также Николаевской и Одесской областях - слышали воздушную сирену.

Вместе с тем сирены звучали и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Информацию на онлайн-карте опубликовало Минцифры Украины. 

© ukrainealarm.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что «во временно оккупированном нацистами городе Запорожье» были слышны взрывы. По его словам, после взрыва начался пожар и произошла детонация боеприпасов украинских националистов.

Двумя сутками ранее воздушная тревога звучала в Днепропетровской области и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Согласно данным, воздушную тревогу в Днепропетровской области слышали пять раз за сутки 9 мая

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