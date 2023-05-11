В девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Также на контролируемой киевским режимом части Запорожской области произошел пожар после взрыва, что привело к детонации боеприпасов украинских националистов.

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На большей части Украины звучала воздушная тревога. В ряде областей - Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской, а также Николаевской и Одесской областях - слышали воздушную сирену.

Вместе с тем сирены звучали и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Информацию на онлайн-карте опубликовало Минцифры Украины.