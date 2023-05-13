В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры жутких последствий обстрела Луганска украинскими националистами

Алексей Курильченко
Игорь Лапик
13:00 13.05.2023
Боевики нанесли удар по городу британской дальнобойной ракетой Storm Shadow.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик показал последствия обстрела Луганска украинскими националистами. По городу пришелся сильный удар, но, к счастью, никто не пострадал - многие находились на работе.

Ракета Storm Shadow нанесла колоссальные разрушения. В одном из дворов повреждены десятки автомобилей, дома посечены осколками. Ряд гаражей был полностью уничтожен. На месте взрыва жители обнаружили характерные фрагменты британской ракеты, сделанные из стеклоткани.

Основной урон по жилым домам нанесла ударная волна. В нескольких зданиях выбило окна, осколки стекла разбросало по комнатам. Пострадали и двери внутри квартиры.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские националисты при ударах по Луганску применили британские ракеты Storm Shadow. Также использовалась американская ракета противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:00 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры жутких последствий обстрела Луганска украинскими националистами
12:17 В стране и мире
Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
10:40 В стране и мире
В ЛНР сообщили о применении боевиками ракет Storm Shadow при обстреле Луганска
10:07 В стране и мире
Видео
На окраине Луганска прогремел взрыв
09:35 Армия
Видео
МО РФ: ЗРК «Бук» уничтожил Су-27 противника под Красным Лиманом
Популярное
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.