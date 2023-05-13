В стране и мире Опубликованы кадры жутких последствий обстрела Луганска украинскими националистами Алексей Курильченко Игорь Лапик Боевики нанесли удар по городу британской дальнобойной ракетой Storm Shadow. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик показал последствия обстрела Луганска украинскими националистами. По городу пришелся сильный удар, но, к счастью, никто не пострадал - многие находились на работе. Ракета Storm Shadow нанесла колоссальные разрушения. В одном из дворов повреждены десятки автомобилей, дома посечены осколками. Ряд гаражей был полностью уничтожен. На месте взрыва жители обнаружили характерные фрагменты британской ракеты, сделанные из стеклоткани. Основной урон по жилым домам нанесла ударная волна. В нескольких зданиях выбило окна, осколки стекла разбросало по комнатам. Пострадали и двери внутри квартиры. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские националисты при ударах по Луганску применили британские ракеты Storm Shadow. Также использовалась американская ракета противодействия ПВО ADM-160B MALD. Экспертное мнение и аналитика