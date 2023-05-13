МО РФ показало кадры разгрома позиций украинских артиллеристов из самоходного орудия «Нона»

Российские подразделения ВДВ заняли наиболее выгодные огневые рубежи, основываясь на данных разведки с БПЛА.

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Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона» Воздушно-десантных войск РФ уничтожили огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских националистов в ходе выполнения огневых задач в южном секторе проведения специальной военной операции.

Основываясь на данных разведки, подразделения заняли наиболее выгодные огневые рубежи и, прицелившись по навесной траектории, выполнили стрельбу с открытых позиций по неприятелю. Выполнив огневую задачу, артиллеристы оперативно сменили позиции. Разведка целей и корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Ранее были опубликованы кадры с боевой работой расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Южного военного округа. Гаубицы уничтожают вражескую бронетехнику, ведут контрбатарейную борьбу и разносят на куски замаскированные укрепленные позиции противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов