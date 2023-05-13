В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден пообещал к осени ликвидировать запасы химоружия в США

Марина Крижановская
00:59 13.05.2023
В настоящее время США остаются единственной в мире страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, не уничтожившей свои запасы боевых отравляющих веществ (БОВ).
Байден пообещал к осени ликвидировать запасы химоружия в США
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что к осени 2023 года страна ликвидирует свои запасы химического оружия. Он заявил, что США подают пример, «работая вместе над достижением нашей общей цели».

По его словам, администрация готова полностью завершить процесс ликвидации химоружия. Его заявление было сделано в преддверии Пятой конференции государств-участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химоружия.

«Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года - веха разоружения, отвечающая самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности», - приводит его слова ТАСС.

Год назад, в мае 2022-го, посольство России в США призывало американские власти уничтожить свое химоружие. Тогда в диппредстве отметили в ответ на обвинения, что Россия полностью избавилась от химического оружия в 2017 году. Данный факт подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В это же время Соединенные Штаты остаются единственной в мире страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не уничтожила свои запасы боевых отравляющих веществ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:09 В стране и мире
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
00:59 В стране и мире
Байден пообещал к осени ликвидировать запасы химоружия в стране
23:37 В стране и мире
Депутат Госдумы Водолацкий ранен при обстреле Луганска
22:57 В стране и мире
В России вывели из-под ограничений на вывоз 200 видов иностранных товаров
22:33 В стране и мире
В Мелитополе прозвучал взрыв, в некоторых районах нет воды и света
Популярное
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.