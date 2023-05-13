Байден пообещал к осени ликвидировать запасы химоружия в США

В настоящее время США остаются единственной в мире страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, не уничтожившей свои запасы боевых отравляющих веществ (БОВ).

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Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что к осени 2023 года страна ликвидирует свои запасы химического оружия. Он заявил, что США подают пример, «работая вместе над достижением нашей общей цели».

По его словам, администрация готова полностью завершить процесс ликвидации химоружия. Его заявление было сделано в преддверии Пятой конференции государств-участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химоружия.

«Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года - веха разоружения, отвечающая самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности», - приводит его слова ТАСС.

Год назад, в мае 2022-го, посольство России в США призывало американские власти уничтожить свое химоружие. Тогда в диппредстве отметили в ответ на обвинения, что Россия полностью избавилась от химического оружия в 2017 году. Данный факт подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В это же время Соединенные Штаты остаются единственной в мире страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не уничтожила свои запасы боевых отравляющих веществ.