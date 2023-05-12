Суд приговорил бизнесмена Быкова по второму делу к 11 годам колонии

В общей сложности Быков проведет к колонии строгого режима 17 лет.

© Видео: Прокуратура Красноярского края © Фото: прокуратура Красноярского края

Центральный районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор бизнесмену Анатолию Быкову и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы колонии строгого режима за подстрекательство к убийству бизнесмена Андрея Неколова в январе 2005 года.

Судебный процесс в Красноярске собрал большое количество журналистов.

«О, сколько народа» , - удивился подсудимый при входе в зал судебных заседаний.

С учетом прежней судимости Быков проведет в изоляции 17 лет.

«С учетом приговора 2021 года суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - сообщили ТАСС в прокуратуре Красноярского края

Ранее сообщалось, что осенью 2021 года в отношении Быкова завели еще одно уголовное дело. По данным предварительного следствия, в 1998 году по указанию Быкова члены одной его преступных групп убили 48-летнего жителя Красноярска. Материалы этого дела направлены в суд.