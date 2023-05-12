В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд приговорил бизнесмена Быкова по второму делу к 11 годам колонии

Ирина Елагина
08:45 12.05.2023
В общей сложности Быков проведет к колонии строгого режима 17 лет.
© Видео: Прокуратура Красноярского края © Фото: прокуратура Красноярского края
Читайте нас на:

Центральный районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор бизнесмену Анатолию Быкову и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы колонии строгого режима за подстрекательство к убийству бизнесмена Андрея Неколова в январе 2005 года.

Судебный процесс в Красноярске собрал большое количество журналистов.

«О, сколько народа» , - удивился подсудимый при входе в зал судебных заседаний.

С учетом прежней судимости Быков проведет в изоляции 17 лет.

«С учетом приговора 2021 года суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - сообщили ТАСС в прокуратуре Красноярского края

Ранее сообщалось, что осенью 2021 года в отношении Быкова завели еще одно уголовное дело. По данным предварительного следствия, в 1998 году по указанию Быкова члены одной его преступных групп убили 48-летнего жителя Красноярска. Материалы этого дела направлены в суд.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:45 В стране и мире
Видео
Суд приговорил бизнесмена Быкова по второму делу к 11 годам колонии
08:10 В стране и мире
В Мелитополе утром 12 мая прогремел взрыв
07:31 Армия
Видео
Украинские боевики нанесли почти 100 ударов по ДНР за сутки
05:50 Армия
Видео
Командир батареи Дон рассказал об уничтожении французских наемников гаубицей «Мста-Б»
04:00 В стране и мире
В Госдуму внесут законопроект о штрафах до миллиона рублей за рекламные звонки
Популярное
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.