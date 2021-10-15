На Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова заведено еще одно уголовное дело

В Красноярском крае против бизнесмена Анатолия Быкова заведено еще одно дело. Он подозревается в подстрекательстве к убийству криминального авторитета. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в 1998 году по указанию Быкова, члены одной из находящихся в его подчинении преступной группы убили 48-летнего жителя Красноярска - знакомого Анатолия Быкова. Мужчина был расстрелян вблизи его дома. После чего группа скрылась с места преступления.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, что суд Свердловского района Красноярска во вторник, 7 сентября, назначил Быкову наказание 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за организацию двойного убийства в виде. Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали Быкова виновным, сообщает «7 канал».

Суд также удовлетворил ходатайство обвинения о вынесении частного постановления в адрес адвокатских коллегий, в связи с тем, что защитники Быкова оказывали давление на присяжных заседателей.