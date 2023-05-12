Артиллеристы ВС РФ сорвали попытку контратаки противника на Марьинском направлении

Российские войска не допустили утрату своих позиций.

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Артиллеристы «Южной» группировки российских войск на Марьинском направлении сорвали попытку противника провести контратаку. В результате подразделения украинских националистов понесли значительные потери, а российские войска не допустили утрату своих позиций. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также был нанесен огневой налет по скоплению живой силы десантно-штурмовой бригады противника в районе населенного пункта Победа на том же направлении.

На Лисичанском направлении авиация применила бомбы против пункта временной дислокации врага, артиллерия нанесла удары по скоплению живой силы Нацгвардии Украины. Крупнокалиберная артиллерия ВС РФ уничтожила артиллерийские позиции противника.

На Соледаро-Бахмутском направлении по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады боевиков и складу боеприпасов были нанесены ракетные удары.

Ранее на Купянском направлении ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Искандер» по скоплению личного состава, вооружения и военной техники танковой бригады противника в городе Балаклея. В районе села Старица огнем из САУ «Мста-С» уничтожен минометный расчет врага.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов