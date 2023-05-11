ВС РФ нанесли удар «Искандерами» по личному составу бригады противника под Балаклеей

Также артиллеристы сорвали попытку националистов провести разведку боем в районе населенного пункта Стельмаховка.

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Российские Вооруженные силы на Купянском направлении нанесли удар крылатыми ракетами «Искандер» по скоплению личного состава, вооружения и военной техники танковой бригады противника в городе Балаклея. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

На этом же направлении артиллеристы сорвали попытку националистов провести разведку боем в районе населенного пункта Стельмаховка. В районе села Старица огнем из САУ «Мста-С» уничтожен минометный расчет врага. Штурмовая авиация нанесла удар по расположению механизированной бригады под Ивановкой и отдельной бригады теробороны в Котляровке.

Также стрелковым оружием был сбит разведывательный квадрокоптер противника.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что наши бойцы уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков с помощью расчета самоходного миномета «Тюльпан». Расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор» сбит беспилотник «Лелека».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов