В Мелитополе утром 12 мая прогремел взрыв

По предварительной информации, в городе сработало самодельное взрывное устройство.

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Утром 12 мая в столице Запорожья прогремел взрыв.

Инцидент произошел на ул. Шмидта 24 примерно в 6:50.



По предварительным сведениям, причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство.

«В мусорном баке сработало самодельное взрывное устройство», - приводит ТАСС информацию силовых структур.

Пострадавших в результате взрыва нет, но повреждены несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в доме.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о покушении на председателя суда Запорожской области, ранения получили два охранника судьи, сам он не пострадал.