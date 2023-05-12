В Мелитополе утром 12 мая прогремел взрыв
По предварительной информации, в городе сработало самодельное взрывное устройство.
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Утром 12 мая в столице Запорожья прогремел взрыв.
Инцидент произошел на ул. Шмидта 24 примерно в 6:50.
По предварительным сведениям, причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство.
«В мусорном баке сработало самодельное взрывное устройство», - приводит ТАСС информацию силовых структур.
Пострадавших в результате взрыва нет, но повреждены несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в доме.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее сообщалось о покушении на председателя суда Запорожской области, ранения получили два охранника судьи, сам он не пострадал.