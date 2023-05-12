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В Мелитополе утром 12 мая прогремел взрыв

Ирина Елагина
08:10 12.05.2023
По предварительной информации, в городе сработало самодельное взрывное устройство.
В Мелитополе утром 12 мая прогремел взрыв
© Фото: РИА Новости
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Утром 12 мая в столице Запорожья прогремел взрыв.

Инцидент произошел на ул. Шмидта 24 примерно в 6:50. 
 
По предварительным сведениям, причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство.

«В мусорном баке сработало самодельное взрывное устройство», - приводит ТАСС информацию силовых структур.

Пострадавших в результате взрыва нет, но повреждены несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом. Кроме того,  взрывной волной выбило стекла в доме.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о покушении на председателя суда Запорожской области, ранения получили два охранника судьи, сам он не пострадал.

Экспертное мнение и аналитика
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