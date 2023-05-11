Сам судья не пострадал, однако ранения получили два человека из его охраны.

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В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь», - уточнил он.

Также Балицкий назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку в области. По его словам, своими действиями нацисты хотят помешать становлению мирной жизни. Личность подозреваемых пока не установлена, отметил чиновник.

Несмотря на сложную обстановку, мирная жизнь в регионе постепенно налаживается. Так, 9 мая в Мелитополе устроили праздничный концерт под открытым небом для ветеранов. На кадрах видно, как зрители аплодируют исполнителям и поют вместе с ними.