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В Минобороны сообщили о срыве ротации подразделений боевиков на Купянском направлении

06:34 12.05.2023
Артиллерия и авиация группировки сил «Запад» сорвали попытку перегруппировки сил противника.
В Минобороны сообщили о срыве ротации подразделений боевиков на Купянском направлении
© Фото: Tsitsagi Nikita news.ru via globallookpress.com
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Артиллерия группировки сил «Запад» не допустила перегруппировку сил противника на Купянском направлении. О трех неудачных попытках боевиков провести ротацию рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Артиллерийским огнем сорваны три попытки ротации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка, Кимковка», - рассказал Зыбинский.

Отражая атаку противника, расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» сбил баллистическую ракету «Точка-У» в Харьковской области, а в районе Куземовки огнем зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С» был уничтожен ударный беспилотник «Валькирия».

В операции также участвовали штурмовая и армейская авиация. Они ударили по вооружению, военной технике и скоплению живой силы 14-й отдельной механизированной и 103-й отдельной бригады территориальной обороны украинских боевиков.

Ранее МО РФ рассказало о значительных потерях украинских националистов в районе Малоильиновки в ДНР и опровергло информацию ряда Telegram-каналов о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения. 

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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