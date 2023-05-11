Минобороны опровергло информацию о «прорывах обороны» в зоне СВО
Российское оборонное ведомство опровергло сообщения о прорывах обороны на участках линии соприкосновения.
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В МО РФ заявили, что общая обстановка в зоне спецоперации остается под контролем.
«Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», - заявили в ведомстве.
Относительно Купянского направления сказано, что по состоянию на 22:00 по московскому времени там активные действия не ведутся.