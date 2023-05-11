Армия Минобороны опровергло информацию о «прорывах обороны» в зоне СВО Российское оборонное ведомство опровергло сообщения о прорывах обороны на участках линии соприкосновения. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: В МО РФ заявили, что общая обстановка в зоне спецоперации остается под контролем. «Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», - заявили в ведомстве. Относительно Купянского направления сказано, что по состоянию на 22:00 по московскому времени там активные действия не ведутся. Экспертное мнение и аналитика