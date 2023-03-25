Впервые за полярным кругом прошел забег «Гонка Героев»

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В Мурманской области прошел забег с препятствиями «Гонка Героев». Впервые экстремальные соревнования состоялись за полярным кругом. В церемонии открытия принял участие командующий Северным флотом ВМФ России Александр Моисеев.

Всего в турнире приняли участие 300 человек. Среди них были профессиональные спортсмены, военнослужащие и любители активного досуга. Трасса протяженностью более 5 километров проходила по заснеженным сопкам и замерзшим болотам.

На дистанции установили 22 препятствия. Чтобы пройти все испытания, требуется от одного до двух часов.

«В этой гонке только командная работа позволяет получить результат», - отметил Александр Моисеев.

Напомним, в конце февраля на полигоне Алабино прошла зимняя «Гонка героев». Она собрала 1 500 участников-любителей и 140 профессиональных спортсменов. Полоса препятствий в себя включала испытания разной сложности. Одно из самых непростых, когда нужно проползти в проемы между автомобильных покрышек.

Абсолютно новое и самое интересное состязание этого сезона - метание вил. Спортсмены проверили свою меткость, а перед финишем, когда силы уже на исходе, их ожидал самый экстремальный подъем - высотой более четырех метров.

Соревнования проводятся много лет. Каждый год организаторы готовят новые препятствия.