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Блинкен пообещал «приложить все усилия», чтобы восполнить нехватку оружия в арсеналах Киева

Анна Касаткина
03:42 12.05.2023
По словам госсекретаря США, западные страны работают в ежедневном режиме для поставки Украине необходимых вооружений.
Блинкен пообещал «приложить все усилия», чтобы восполнить нехватку оружия в арсеналах Киева
© Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США  «приложат все усилия», что восполнить нехватку вооружений в арсеналах Украины. Об он сообщил в интервью американскому телеканалу PBS.

По словам Блинкена, США в ежедневном режиме работают с Украиной и коалицией стран из контактной группы по оказанию военной помощи, чтобы убедиться, что у Киева есть поддержка.

«Если существует недостаток, нехватка (вооружений. - Прим.ред.), они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить», - сказал Блинкен.

Ранее в Пентагоне сообщили, что с начала российской спецоперации Вашингтон отправил киевскому режиму военной помощи на сумму 35,7 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля 2022 года, и почти 36 с половиной миллиардов долларов за период президентства Джо Байдена.

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