Троих российских граждан обвиняют в проведении кампании по «вредоносному влиянию» в США

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Троих российских граждан и четырех американцев обвинили в Соединенных Штатах в якобы проведении многолетней кампании по «вредоносному влиянию». Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Стоит отметить, что американское ведомство не привело никаких доказательств вины, однако утверждает, что подсудимые пытались посеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США.

«Четырем гражданам США и троим гражданам РФ предъявлено обвинение в том, что они работали от имени российского правительства совместно с ФСБ в рамках многолетней кампании по иностранному влиянию», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что в столичном округе Колумбия гражданку России Наталью Бурлинову обвиняют якобы в сговоре с сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) для реализации деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента в США. А россиянин Александр Ионов, по данным американского Минюста, якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, контроль которого, как утверждает ведомство, осуществляли сотрудники ФСБ Алексей Суходолов и Егор Попов, также обвиненные в рамках дела.

Ранее в Министерстве юстиции США заявили, что власти Соединенных Штатов Америки обнаружили «секретный участок» полиции Китая в Нью-Йорке. Представитель американского ведомства обвинил их в оформлении официальных китайских документов и оказании других «правительственных услуг», а также в преследовании диссидентов.